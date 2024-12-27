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Юбилейный 2000-й пуск для ракет семейства Р-7

Юбилейный 2000-й пуск для ракет семейства Р-7

﻿﻿Короткое видео ниже знакомит с процессом запуска красавца «Союз» и «Ресурс-П №5. Космические космодромы (по дате первого запуска): ▪️ запуск Байконура-955 (с 15 мая 1957 г по настоящее время); ▪️ Плесецк – 1000 пусков (с 14 декабря 1965 г по настоящее время); ▪️GCC — 27 выпусков (с 21 октября 2011 г по 10 февраля 2022 г); ▪️Восточный - 18 пусков (с 28.

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