Юбилейный 2000-й пуск для ракет семейства Р-7

﻿﻿Короткое видео ниже знакомит с процессом запуска красавца «Союз» и «Ресурс-П №5. Космические космодромы (по дате первого запуска): ▪️ запуск Байконура-955 (с 15 мая 1957 г по настоящее время); ▪️ Плесецк – 1000 пусков (с 14 декабря 1965 г по настоящее время); ▪️GCC — 27 выпусков (с 21 октября 2011 г по 10 февраля 2022 г); ▪️Восточный - 18 пусков (с 28.