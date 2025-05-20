Бизнес стал почти на 60% чаще проводить торги на киберстрахование

Спрос на киберстрахование за последний год вырос на 59,8%. Большинство торгов на киберстрахование проводят крупные корпорации — в 73% случаев, и представители малого и среднего бизнеса — в 27%, сообщили представители электронной торговой площадки «ТендерПро».
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