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Нейтронные звезды могут быть окутаны облаками аксионов, и это может быть сущ...

Нейтронные звезды могут быть окутаны облаками аксионов, и это может быть сущ...

Нейтронные звезды могут быть окутаны облаками аксионов, и это может быть сущностью тёмной материиГруппа физиков из университетов Амстердама, Принстона и Оксфорда показала, что чрезвычайно лёгкие гипотетические частицы, известные как аксионы, могут возникать в виде больших облаков вокруг нейтронных звезд.

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