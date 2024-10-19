Нейтронные звезды могут быть окутаны облаками аксионов, и это может быть сущ...

Нейтронные звезды могут быть окутаны облаками аксионов, и это может быть сущностью тёмной материиГруппа физиков из университетов Амстердама, Принстона и Оксфорда показала, что чрезвычайно лёгкие гипотетические частицы, известные как аксионы, могут возникать в виде больших облаков вокруг нейтронных звезд.