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Царьград

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Болеют целыми компаниями: туристы отказываются от туров в Таиланд из-за вспышки COVID-19

Болеют целыми компаниями: туристы отказываются от туров в Таиланд из-за вспышки COVID-19

Вспышка COVID-19 в Таиланде заставила туристов пересмотреть планы на отдых.На фоне вспышки COVID-19 в Таиланде российские туристы начали массово отказываться от поездок в королевство.

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