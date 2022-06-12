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Фетисов назвал своего фаворита финала Кубка Стэнли «Тампа» — «Колорадо»

Фетисов назвал своего фаворита финала Кубка Стэнли «Тампа» — «Колорадо»

Хоккей , 13 июн, 00:30  0  Вячеслав Фетисов назвал своего фаворита финала Кубка Стэнли между «Тампа-Бей» и «Колорадо» Трехкратный обладатель Кубка Стэнли отметил, что для «Тампы-Бей» победа в третьем подряде розыгрыше плей-офф НХЛ станет нереальным достижением Вячеслав Фетисов (Фото: Валерий Шарифуллин/ТАСС) «Тампа-Бей Лайтнинг» — фавориты финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш», заявил «РБК Спорт» двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

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