Фетисов назвал своего фаворита финала Кубка Стэнли «Тампа» — «Колорадо»

Хоккей , 13 июн, 00:30 0 Вячеслав Фетисов назвал своего фаворита финала Кубка Стэнли между «Тампа-Бей» и «Колорадо» Трехкратный обладатель Кубка Стэнли отметил, что для «Тампы-Бей» победа в третьем подряде розыгрыше плей-офф НХЛ станет нереальным достижением Вячеслав Фетисов (Фото: Валерий Шарифуллин/ТАСС) «Тампа-Бей Лайтнинг» — фавориты финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш», заявил «РБК Спорт» двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.