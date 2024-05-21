Историческое лицемерие

О своем неблаговидном прошлом португальцы стараются не вспоминать Святослав Князев Как известно, правительство Португалии объявило о том, что не намерено компенсировать никому ущерб, связанный с колониальным прошлым страны и ее активным участием в работорговле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии