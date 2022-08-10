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Новый сильный ливень сейчас движется на Приморье - точная дата

Новый сильный ливень сейчас движется на Приморье - точная дата

Жителям Приморья рассказали о новом сильном ливне, который сейчас движется на край. Так, синоптики отмечают, что атмосферное давление в регионе в это период начнет падать, а к западным границам подойдут атмосферные фронты, которые и вызовут дожди.

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