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Процветание или гибель: как украинцы намерены поменять гимн, чтобы "забыть" о смерти. Итоги 21 сентября

Процветание или гибель: как украинцы намерены поменять гимн, чтобы "забыть" о смерти. Итоги 21 сентября

В Раде заявили, что русскоязычных украинцев не существует, а тех, кого "перетянула" Россия, назвали предателями.

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