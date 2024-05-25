Столтенберг не смог определить сроки вступления Украины в НАТО

На сегодняшний день у стран НАТО нет понимания, когда Украина сможет вступить в объединение. Такое заявление в интервью британскому журналу The Economist сделал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии