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Украина подготовила дорожные проекты более чем на $1,2 млрд для привлечения частных инвестиций

Украина подготовила дорожные проекты более чем на $1,2 млрд для привлечения частных инвестиций

Украина формирует крупный портфель инфраструктурных проектов в дорожной отрасли, реализация которых предполагает активное привлечение частного капитала через механизмы государственно-частного партнерства.

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