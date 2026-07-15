УБН США обвинило правительство Мексики в связи с картелями

Правительство Мексики отвергло заявления главы УБН США Терри Коула о связях с картелями. Власти подчеркивают политику "нулевой безнаказанности" и приводят данные о задержании более 80 чиновников и изъятии крупных партий наркотиков.
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