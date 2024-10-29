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    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

Синтетический предшественник витамина К замедляет прогресс рака предстательной железы у мышей

В исследовании, опубликованном в Science, команда молекулярных биологов из лаборатории Колд-Спринг-Харбор и их международные партнеры представили результаты, указывающие на потенциал синтетического предшественника витамина К в замедлении развития рака предстательной железы у лабораторных мышей.

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