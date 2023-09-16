Елена Старостина о Дрожжиной: “Она отказывается от помощи сиделок, поэтому сейчас живет одна”

TVcenter.ruПодписатьсяЕлена Старостина о Дрожжиной: “Она отказывается от помощи сиделок, поэтому сейчас живет одна” Суд признал Михаила Цивина и Наталью Дрожжину виновными в незаконном завладении недвижимостью Алексея Баталова.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииСЗСвета Заходская" Супруги будут судиться за своё честное имя...", поздно пить боржоми,думать надо было уже о душе,а не о чужих деньгах и квартирах.Еще мало дали,а Дрожжиной вообще повезло, странно.Ответить10 час.
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