Новости Тамбова

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Площадь Ленина в Тамбове хотят переименовать

Площадь Ленина в Тамбове хотят переименовать

В Тамбовскую городскую Думу поступило предложение о переименовании объектов в областном центре. Заявитель предлагает переименовать "площадь Ленина" в "площадь Памяти жертв политических репрессий" и соответствующей остановке дать такое же название.

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