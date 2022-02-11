Площадь Ленина в Тамбове хотят переименовать

В Тамбовскую городскую Думу поступило предложение о переименовании объектов в областном центре. Заявитель предлагает переименовать "площадь Ленина" в "площадь Памяти жертв политических репрессий" и соответствующей остановке дать такое же название.
В Тамбовскую городскую Думу поступило предложение о переименовании объектов в областном центре. Заявитель предлагает переименовать "площадь Ленина" в "площадь Памяти жертв политических репрессий" и соответствующей остановке дать такое же название.
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