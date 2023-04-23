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В Чувашии полицейские приняли участие в слете Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Чувашской Республике

В Чувашии прошел слет Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Чувашской Республике по теме «Деструктивное поведение подростков и его проявления», в работе которого вместе с общественными помощниками Уполномоченного по правам ребенка со всех муниципалитетов республики приняла и заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МВД по Чувашской Республике подполковник полиции Наталия Чапурина.

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