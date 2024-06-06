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Президент Сальвадора: Если бы санкции были введены против Испании, её экономика рухнула бы, но Россия - это не Испания

Президент Сальвадора: Если бы санкции были введены против Испании, её экономика рухнула бы, но Россия - это не Испания

Найиб Букеле со своей супругой Габриэлой во время церемонии вступления в должность президентаВ ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Сальвадора высказался по поводу тех санкций, которые рядом стран введены и продолжают вводиться против России.

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