Найиб Букеле со своей супругой Габриэлой во время церемонии вступления в должность президентаВ ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Сальвадора высказался по поводу тех санкций, которые рядом стран введены и продолжают вводиться против России.