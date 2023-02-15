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Медведев и Давидович-Фокина на двоих сделали 13 брейков в 26 геймах

Даниил Медведев обыграл Алехандро Давидовича-Фокина в первом круге в Роттердаме – 4:6, 6:2, 6:2. Медведев и Давидовича-Фокина сделали на двоих 13 брейков: восемь россиянин и пять – испанец.

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