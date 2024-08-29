Депутаты предложили обеспечить бесплатным горячим питанием учеников средних классов. Такой законопроект сегодня внесут в нижнюю палату парламента.
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Депутаты предложили обеспечить бесплатным горячим питанием учеников средних классов. Такой законопроект сегодня внесут в нижнюю палату парламента.