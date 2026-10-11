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Воронежские новости

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В воронежских школах введут курс по искусственному интеллекту с 2027 года

В воронежских школах введут курс по искусственному интеллекту с 2027 года

Пилотный этап стартует раньше, уже во второй четверти 2026/27 учебного года. Первыми к изучению нового предмета приступят ученики 5–11 классов в школах, отобранных для эксперимента.

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