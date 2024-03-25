Эксперты рассказали, почему некоторые при стрессе едят, а другие голодают

В стрессовой ситуации в организме повышено вырабатывается адреналин, который притупляет аппетит. Однако при постоянных переживаниях надпочечники чрезмерно вырабатывают кортизол, из-за чего мозг считает необходимым пополнить запас энергии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии