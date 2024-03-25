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Эксперты рассказали, почему некоторые при стрессе едят, а другие голодают

Эксперты рассказали, почему некоторые при стрессе едят, а другие голодают

В стрессовой ситуации в организме повышено вырабатывается адреналин, который притупляет аппетит. Однако при постоянных переживаниях надпочечники чрезмерно вырабатывают кортизол, из-за чего мозг считает необходимым пополнить запас энергии.

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