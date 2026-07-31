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Президент «Блэйзерс»: «Деловая стагнация, высокие налоги и нестабильная политическая обстановка Портленда усложняют инвестиции в него»

В четверг прошла встреча властей Портленда с президентом «Блэйзерс» Деуэйном Хэнкинсом. По ее итогам глава городского совета Джейми Данфи заявил: «Сегодня «Блэйзерс» показали, что готовы к переговорам.

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