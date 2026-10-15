Президент Беларуси Александр Лукашенко направил послания Президенту Пакистана Асифу Али Зардари и Премьер-министру Шахбазу Шарифу, в которых разделил горе пакистанцев в связи с гибелью десятков людей при обрушении школы в Пешаваре.
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