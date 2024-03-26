Беспилотный летательный аппарат получил летный сертификат

Восточно-китайское региональное отделение Управления гражданской авиации Китая 22 марта выдало сертификат соответствия типу беспилотного летательного аппарата V2000CG – крупногабаритного грузового электрического беспилотного летательного аппарата вертикального взлета и посадки (eVTOL), сообщает CCTV News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии