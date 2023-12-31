Глава федерального СК затребовал доклад о состоянии аварийного дома в Астрахани

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на проверку ситуацию с многоквартирным домом на улице Богдана Хмельницкого и затребовал доклад по уголовному делу в связи с публикациями о ненадлежащем обслуживании жилого помещения.
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