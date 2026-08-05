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Israel To Scale Back Gaza Strikes To Give Trump's Hamas Disarmament Plan A Chance

Israel To Scale Back Gaza Strikes To Give Trump's Hamas Disarmament Plan A Chance

Israel To Scale Back Gaza Strikes To Give Trump's Hamas Disarmament Plan A Chance Authored by Tom Ozimek via The Epoch Times, Israel has tightened restrictions on targeted strikes in Gaza, signaling that it intends to give President Donald Trump’s initiative to disarm Hamas a chance despite Prime Minister Benjamin Netanyahu’s firm public conditions for an Israeli withdrawal.

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