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ПВО уничтожила над Белгородской областью 12 ракет ВСУ за утро

ПВО уничтожила над Белгородской областью 12 ракет ВСУ за утро

Утром 3 января украинские военные предприняли новую попытку обстрела Белгородской области. Средства российской системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали над территорией региона шесть ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У" и шесть ракет реактивной системы залпового огня "Ольха".

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