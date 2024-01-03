ПВО уничтожила над Белгородской областью 12 ракет ВСУ за утро

Утром 3 января украинские военные предприняли новую попытку обстрела Белгородской области. Средства российской системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали над территорией региона шесть ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У" и шесть ракет реактивной системы залпового огня "Ольха".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии