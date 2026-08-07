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Отец Клэя Томпсона о возможном переходе сына в «Лейкерс»: «Я пытаюсь»

Майкл Томпсон, отец звездного ветерана «Мэверикс» Клэя Томпсона отреагировал на пост в Х о возможном переходе сына в «Лейкерс».

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