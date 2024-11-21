Синоптик Колесов: вчера Нева обмелела, а сегодня уровень заметно подрос

Все из-за циклона Вчерашний циклон принес в Петербург не только мокрый снег, но и полноценное пособие по изменению уровня воды в городе, за два дня можно наглядно наблюдать сгон и нагон воды в центре города, рассказал в своем телеграм-канале утром 21 ноября главный синоптик Петербурга Александр Колесов.