Синоптик Колесов: вчера Нева обмелела, а сегодня уровень заметно подрос

Все из-за циклона Вчерашний циклон принес в Петербург не только мокрый снег, но и полноценное пособие по изменению уровня воды в городе, за два дня можно наглядно наблюдать сгон и нагон воды в центре города, рассказал в своем телеграм-канале утром 21 ноября главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
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