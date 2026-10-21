Русские войска пошли в атаку во время дождя, приблизившись к противнику короткими перебежками.Военные группировки «Восток» заявили, что скрытно вошли в опорный пункт ВСУ в селе Тимошево Запорожской области, когда украинские военнослужащие пили чай.