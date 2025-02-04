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Повышение акцизов, бегство иностранных марок: что происходит с пивом в России в 2025 году

Повышение акцизов, бегство иностранных марок: что происходит с пивом в России в 2025 году

Пивовары и продавцы проявляют героическую смекалку, чтобы бороться с пивными напастями. фото: Chanawat Phadwichit1 января 2025 года Россия перешла очередной пугающий рубеж: с этой даты власти повысили акцизы на спиртные и газированные напитки.

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