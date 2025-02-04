Юристы под маской: мифы, которые мешают

О профессии юриста сложилось немало стереотипов. В обществе распространено мнение, что юрист знает все законы наизусть, способен выиграть любое дело, работает исключительно ради денег и судится при любой возможности.
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