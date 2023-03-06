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El Pais заявила об огромных потерях ВСУ в Артемовске

El Pais заявила об огромных потерях ВСУ в Артемовске

REUTERS/Oleksandr Ratushniak Украинская армия понесла огромные потери в Артемовске, в городе сложилась тяжелая для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация, несмотря на то, что туда отправили лучшие бригады, пишет 6 марта испанская газета El Pais.

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