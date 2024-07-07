Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 339 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    МВД - предложить выдворять подписантов паспортов - не этническим Русским, с 1991г. ..МВД РФ предлагает...
  • Георгий Михалев
    Этих скотов надо три раза в день 3.14здить дубинками прямо в камере.В Москве арестова...
  • Георгий Михалев
    Отпустить и дать людям закончить семейные разборки.В Челябинске три ...

IT-эксперт Сычев: высокий спрос на IT-специалистов есть в банковском секторе

IT-эксперт Сычев: высокий спрос на IT-специалистов есть в банковском секторе

Компании соперничают за образованных и опытных IT-специалистов, которых на рынке недостаточно. С развитием технологий и внедрением новых систем автоматизации в различные отрасли экономики растет потребность в сотрудниках, способных создавать, обслуживать и развивать подобные решения, а также разрабатывать качественное программное обеспечение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх