IT-эксперт Сычев: высокий спрос на IT-специалистов есть в банковском секторе

Компании соперничают за образованных и опытных IT-специалистов, которых на рынке недостаточно. С развитием технологий и внедрением новых систем автоматизации в различные отрасли экономики растет потребность в сотрудниках, способных создавать, обслуживать и развивать подобные решения, а также разрабатывать качественное программное обеспечение.
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