Песок Сахары оказался источником жизни в океане

Ученые Университета штата Флорида и Калифорнийского университета в Риверсайде выяснили, что песок Сахары, переносимый ветром, является источником минеральных веществ для процветания океанической жизни в Атлантике.
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