Дж. Интериано о Зихах

«Зихи, так называемые по итальянски, по гречески, по латыни, но которых турки и татары зовут чиркасами и которые сами себе дают имя адыга, – живут от реки Дона по берегам Черного и Азовского морей до… Пицундской бухты».
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