Законопроект о резервировании биткоинов в Монтане отклонен законодателями Палаты представителей

В штате Монтана палата представителей отклонила законопроект HB 429 большинством 41 против 59, который предполагал создание специального счета для инвестиций в биткоин, драгоценные металлы, стейблкоины и другие цифровые активы с рыночной капитализацией свыше $750 млрд – критерий, который на данный момент удовлетворяет только биткоину.