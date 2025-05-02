Размер загрузки DOOM: The Dark Ages на PS5 составляет более 84 ГБ

Размер загрузки DOOM: The Dark Ages на PS5 составляет более 84 ГБСогласно данным PlaystationSize, занимающегося отслеживанием бэкенда в PlayStation Store, загрузочный объем PS5-версии шутера DOOM: The Dark Ages будет составлять 84,3 ГБ, а артбука Premium Edition – 17,5 ГБ.
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