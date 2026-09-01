Искали казаков — нашли «москалей». Неудачная деколонизация Днепропетровска

Одним росчерком пера бывший город Днепропетровск (ныне Днипро) стал на 500 лет старше. / Источник: (с) ИА Регнум19 августа на 84-й сессии горсовета большинство депутатов по инициативе городского главы Бориса Филатова утвердило новую дату основания города — 1526 год.
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