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Регионы России

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ИИ и персональные рекомендации увеличили дочитывание книг в «Яндекс.Книгах» в 2,5 раза

ИИ и персональные рекомендации увеличили дочитывание книг в «Яндекс.Книгах» в 2,5 раза

Использование искусственного интеллекта (ИИ) и персональных рекомендаций помогло «Яндекс.Книгам» увеличить глубину потребления контента (дочитывания) в 2,5 раза.

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