Школьников Орла отправили на удалёнку

Все общеобразовательные учреждения, а также учреждения дополнительного образования, кружки, творческие студии и секции учреждений культуры в Орле переведены на дистанционный режим работы на период с 24 по 29 января, сообщили в пресс-службе мэрии.
Все общеобразовательные учреждения, а также учреждения дополнительного образования, кружки, творческие студии и секции учреждений культуры в Орле переведены на дистанционный режим работы на период с 24 по 29 января, сообщили в пресс-службе мэрии.
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