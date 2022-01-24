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Школьников Орла отправили на удалёнку

Школьников Орла отправили на удалёнку

Все общеобразовательные учреждения, а также учреждения дополнительного образования, кружки, творческие студии и секции учреждений культуры в Орле переведены на дистанционный режим работы на период с 24 по 29 января, сообщили в пресс-службе мэрии.

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