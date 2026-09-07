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Регионы России

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Мирра Андреева встретится с Анастасией Потаповой в 1/8 финала US Open

Мирра Андреева встретится с Анастасией Потаповой в 1/8 финала US Open

Букмекеры называют Андрееву явным фаворитом встречи с коэффициентом 1.17, тогда как победа Потаповой оценивается коэффициентом 5.

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