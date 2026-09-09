Карта-схема железных дорог мира

Сравните плотность нашей железнодорожной сети с иностранными — это любопытно! «Поезд на Дарджилинг», фото: кадр из кинофильма Достаточно мимолетного взгляда не этот атлас-схему, чтобы понять, в каких странах особенно активно развито железнодорожное сообщение.
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