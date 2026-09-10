Третьяк об отстранении России: «Мы потеряли целое поколение игроков, которые могли бы выступить на МЧМ. Но ребята знали, что мы о них помним, заботимся. Думаю, наверстаем упущенное»

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался про потерянное поколение российских хоккеистов. – Не потеряли ли мы за годы отстранения целое поколение хоккеистов? Есть ребята, которые могут вообще не сыграть на чемпионате мира в лучшие годы своей карьеры.