Официальное лицо: Республика Молдова может восполнить нехватку газа за счет импорта из Греции

Республика Молдова может увеличить объем импорта природного газа из Греческой Республики на основе соглашения между компанией Energocom и Государственной компанией Греции, сообщил для Радио Молдова посол Республики Молдова в Афинах Андрей Попов.
Республика Молдова может увеличить объем импорта природного газа из Греческой Республики на основе соглашения между компанией Energocom и Государственной компанией Греции, сообщил для Радио Молдова посол Республики Молдова в Афинах Андрей Попов.
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