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УФ-свет выявил полосатую окраску древнего крокодила возрастом 125 млн лет

УФ-свет выявил полосатую окраску древнего крокодила возрастом 125 млн лет

Единственный полный скелет раннемелового крокодиломорфа Montsecosuchus depereti хранится в Музее природных наук Барселоны с 1924 года.

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