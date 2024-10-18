Россиянам раскрыли пять бюджетных направлений для отдыха на Новый год

Россиянам посоветовали планировать поездки на Новый год уже сейчас, чтобы сэкономить на билетах. Пять бюджетных направлений для отдыха раскрыли в сервисе «Яндекс Путешествия», материал есть в распоряжении «Ленты.
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