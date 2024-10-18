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Россиянам раскрыли пять бюджетных направлений для отдыха на Новый год

Россиянам раскрыли пять бюджетных направлений для отдыха на Новый год

Россиянам посоветовали планировать поездки на Новый год уже сейчас, чтобы сэкономить на билетах. Пять бюджетных направлений для отдыха раскрыли в сервисе «Яндекс Путешествия», материал есть в распоряжении «Ленты.

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