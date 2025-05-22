С 2026 года региональные доплаты к пенсии будет устанавливать и выплачивать Социальный фонд

Такие изменения в закон о государственной социальной помощи были утверждены в этом году. Нововведение упростит процесс назначения выплат и избавит пенсионеров от путаницы, связанной с разными источниками поступлений: теперь доплата будет приходить вместе с пенсией.
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