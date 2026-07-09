В сезоне 2025/2026 театральные билеты подорожали на 13%

Сезон 2025/2026: продажи билетов на культурные мероприятия остались на уровне 2024/2025. Однако цены на билеты выросли: театральные на 13% до 2 648 рублей, концертные на 7% до 2 731 рубля, фестивальные на 6% до 2 871 рубля, по данным сервиса Ticketland.