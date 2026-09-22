В Алматы родились сразу три мальчика

В Алматы с начала 2026 года родились 603 двойни и шесть троен. Одна из троен недавно появилась на свет в Городском перинатальном центре №2, передает inAlmaty.
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