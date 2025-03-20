В восьми областях Украины звучит воздушная тревога

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства … .
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